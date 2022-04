Clark cleans up at Monarto Clay Target Club's Easter meet

news, local-news,

R Clark just beat P Kelly in the AA grade of Monarto Clay Target Club's Easter meet on Sunday, April 17. The club hosted 17 competitors in hot, overcast, and windy conditions. Event 1: 50 tgt SINGLE BARREL AA grade: R. Clark 48/50, P. Kelly 46/50 A: R. Smeda 46/50, B. Cook 44/50 B: R. Batson 44/50, D. Long 38/50 C: E. Gunby 41/51, M. Sutton 40/51 Event 2: 50 tgt DOUBLE BARREL AA grade: R. Clark 50/50, P. Kelly 48/50 A: R. Smeda 65/67, G. Schmidt 64/67 B: D. Long 47/50, R. Batson 45/50 C: E. Gunby 45/50, M. Sutton 44/50 OVERALL HIGH GUN: R. Clark 98/100

