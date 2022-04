news, local-news,

A Grade BDT def Pinnaroo 32-30 Karoonda def Lameroo 61-27 Peake def Murrayville 44-34 B Grade Pinnaroo def BDT 48-37 Lameroo def Karoonda 48-28 Murrayville def Peake 41-39 C Grade Lameroo def Karoonda 37-27 Murrayville def Peake 32-24 Pinnaroo def BDT 23-17 15 & Under Pinnaroo def BDT 39-24 Karoonda def Lameroo 48-19 Peake BYE 13 & Under Pinnaroo def BDT 60-0 Lameroo def Karoonda 30-0 (Forfeit) Peake def Murrayville 17-8 A Grade Ramblers drew Jervois 49-all Imperials def Tailem Bend 46-31 Mannum BYE A Reserves Ramblers def Jervois 52-36 Imperials def Tailem Bend 39-37 Mannum def Meningie 56-37 B Grade Ramblers def Jervois 55-24 Imperials def Tailem Bend 53-43 Mannum def Meningie 52-25 B Reserves Tailem Bend def Imperials 38-35 Jervois, Meningie BYE C Grade Ramblers def Jervois 51-25 Imperials def Tailem Bend 45-27 Jervois Black def Mannum 37-34

Netball results across region