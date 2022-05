sport, local-sport,

A Grade Pinnaroo def BDT 54-48 Peake def Murrayville 55-37 Karoonda def Lameroo 45-38 B Grade Pinnaroo def BDT 53-35 Peake def Murrayville 44-43 Lameroo def Karoonda 81-22 C Grade BDT def Pinnaroo 36-16 Murrayville def Peake 34-16 Lameroo def Karoonda 71-29 15 & Under Pinnaroo def BDT 45-22 Karoonda def Lameroo 58-22 Peake BYE 13 & Under Pinnaroo def BDT 27-4 Peake def Murrayville 22-15 Karoonda def Lameroo 24-7

/images/transform/v1/crop/frm/175857931/b2629643-98c5-4732-aeed-b1bc6901806a.jpg/r9_0_1191_668_w1200_h678_fmax.jpg

Mallee Netball Results, May 28